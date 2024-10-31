Завтра все изменится. По всей Украине с 1 ноября вводят "зимнее" ограничение скорости

С пятницы, 1 ноября, на дорогах всех городов Украины вводится "зимнее" ограничение скорости движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Facebook.
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По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, Правила дорожного движения (ПДД) в Украине не меняются. Они всего лишь переходят на "зимний период".
Он уточнил, что пункт ПДД 12.8 существует уже давно. Именно им предусмотрена возможность установления другого скоростного режима на дорогах в течение летнего периода.
"В некоторых городах нашей страны, в частности в Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч - на летний период", - рассказал правоохранитель в эфире телемарафона.
Поскольку этот период сейчас заканчивается, уже с 1 ноября такие знаки будут изменены на стандартные - то есть ограничение скорости будет 50 км/ч.
"Таким образом, Правила фактически не меняются, а наступает зимний период, не предусматривающий других ограничений скорости движения", - добавил Белошицкий.
Следовательно, поскольку зимний период всегда является периодом повышенной опасности для всех участников дорожного движения, на тех участках дорог (в некоторых городах Украины), где в теплое время года было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч.
Пост Нацполиции (скриншот: facebook.com/UA.National.Police)
Позже Белошицкий опубликовал перечень локаций в Киеве и Днепре, где ограничение скорости движения транспортных средств меняется (в соответствии с решениями Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета).
Так, в столице ограничение скорости движения будет изменено (с 80 км/ч на 50 км/ч) на восьми участках:
Тем временем в Днепре ограничение скорости движения будет изменено (с 70 км/ч на 50 км/ч) по улице Набережная Заводская, за исключением таких участков:
"Зимние" ограничения заработают также на других участках в Днепре:
В заключение заместитель начальника Департамента патрульной полиции сообщил, что на улицах и дорогах, где осуществляется автоматическая фиксация нарушений ПДД, комплексы автоматической фиксации нарушений будут перенастроены на актуально разрешенную скорость:
"Безопасных вам поездок! Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения", - подытожил Белошицкий в своем Facebook.
Пост Белошицкого (скриншот: facebook.com/Bilosh)
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