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Завтра вступают в силу очередные нормы "языкового закона": что изменится

Автор: РБК-Украина

Завтра, 16 июля 2021 года, вступают в силу очередные нормы так называемого "языкового закона". Они, в том числе, затронут контент на телевидении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook языкового омбудсмена Тараса Креминя.

С завтрашнего дня украинский язык будет обязательным:

  • для концертов и развлекательных шоу
  • выставок и экскурсий
  • театров и музеев
  • на украинском должны демонстрироваться все фильмы и сериалы на телевидении
  • книжные магазины будут обязаны иметь большинство книг на украинском

Напомним, накануне Конституционный суд Украины спустя два года рассмотрения признал "языковой закон" конституционным.

"Языковой закон" вступил в силу 16 июля 2019 года, но отдельные его положения внедряются постепенно.

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