Завтра вступают в силу очередные нормы "языкового закона": что изменится

Завтра, 16 июля 2021 года, вступают в силу очередные нормы так называемого "языкового закона". Они, в том числе, затронут контент на телевидении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook языкового омбудсмена Тараса Креминя.
С завтрашнего дня украинский язык будет обязательным:
Напомним, накануне Конституционный суд Украины спустя два года рассмотрения признал "языковой закон" конституционным.
"Языковой закон" вступил в силу 16 июля 2019 года, но отдельные его положения внедряются постепенно.