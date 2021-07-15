Завтра набирають чинності чергові норми "мовного закону": що зміниться

Завтра, 16 липня 2021 року, набирають чинності чергові норми так званого "мовного закону". Вони, в тому числі, торкнуться контенту на телебаченні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мовного омбудсмена Тараса Креміня.
З завтрашнього дня українська мова буде обов'язковою:
Нагадаємо, напередодні Конституційний суд України через два роки розгляду визнав "мовний закон" конституційним.
"Мовний закон" набув чинності 16 липня 2019 року, але окремі його положення впроваджуються поступово.