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Завтра набирають чинності чергові норми "мовного закону": що зміниться

Автор: РБК-Україна

Завтра, 16 липня 2021 року, набирають чинності чергові норми так званого "мовного закону". Вони, в тому числі, торкнуться контенту на телебаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мовного омбудсмена Тараса Креміня.

З завтрашнього дня українська мова буде обов'язковою:

  • для концертів і розважальних шоу
  • виставок та екскурсій
  • театрів і музеїв
  • українською повинні демонструватися всі фільми і серіали на телебаченні
  • книжкові магазини будуть зобов'язані мати більшість книг українською

Нагадаємо, напередодні Конституційний суд України через два роки розгляду визнав "мовний закон" конституційним.

"Мовний закон" набув чинності 16 липня 2019 року, але окремі його положення впроваджуються поступово.

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