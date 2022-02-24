"Завтра война постучится в вашу дверь": Зеленский направил четкий сигнал Западу

Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров помочь Украине выстоять в борьбе с оккупантами после российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Если вы, уважаемые европейские лидеры, уважаемые мировые лидеры, лидеры свободного мира, нам сегодня не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война постучится в вашу дверь", – отметил глава государства.

Он заявил, что в течение дня провел переговоры с рядом иностранных лидеров. В частности. Зеленский беседовал с руководителями Соединенного Королевства, США, Турции, Польши, Швеции, ЕС, Швеции, Франции, Германии, Австрии и другими.

Свое выступление президент завершил словами "Слава Вооруженным силам Украины, слава Украине!".

Также Зеленский констатировал превращение России в "ДНР" на мировом уровне. По его словам, российские власти оказались в полной изоляции.