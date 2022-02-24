Зеленский: Россия на мировом уровне превращается в "ДНР". Это полная изоляция
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию ждет полная изоляция на мировом уровне. Глава государства сравнил Российскую Федерацию с "ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.
"Россия для мирового сообщества превращается в "ДНР". Это полная изоляция", - сказал президент.
Отметил, Владимир Зеленский сообщил, что вражеский десант высадился на аэродроме в Гостомеле, что под Киевом. Украинские военные заблокировали противников и получили приказ на уничтожение.
Как сообщало РБК-Украина ранее, российские оккупанты вторглись в Чернобыльскую АЭС, боевики пытаются спровоцировать экологическую катастрофу.