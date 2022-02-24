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Зеленский: Россия на мировом уровне превращается в "ДНР". Это полная изоляция

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 17:42
Зеленский: Россия на мировом уровне превращается в "ДНР". Это полная изоляция Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию ждет полная изоляция на мировом уровне. Глава государства сравнил Российскую Федерацию с "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

"Россия для мирового сообщества превращается в "ДНР". Это полная изоляция", - сказал президент.

Отметил, Владимир Зеленский сообщил, что вражеский десант высадился на аэродроме в Гостомеле, что под Киевом. Украинские военные заблокировали противников и получили приказ на уничтожение.

Как сообщало РБК-Украина ранее, российские оккупанты вторглись в Чернобыльскую АЭС, боевики пытаются спровоцировать экологическую катастрофу.

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