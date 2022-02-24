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"Завтра війна постукає у ваші двері": Зеленський надіслав чіткий сигнал Заходу

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 17:58
"Завтра війна постукає у ваші двері": Зеленський надіслав чіткий сигнал Заходу Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Український президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів допомогти Україні вистояти в боротьбі з окупантами після російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери вільного світу, нам сьогодні не допоможете, потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає у ваші двері", – зазначив глава держави.

Він заявив, що впродовж дня провів перемовини з низкою іноземних лідерів. Зокрема, Зеленський мав розмови з очільниками Сполученого Королівства, США, Туреччини, Польщі, Швеції, ЄС, Швеції, Франції, Німеччини, Австрії та іншими.

Свій виступ президент завершив словами "Слава Збройним силам України, слава Україні!".

Також Зеленський констатував перетворення Росії на "ДНР" на світовому рівні. За його словами, російська влада опинилася в повній ізоляції.

До слова, в російських містах активісти вийшли на акції протесту проти війни з Україною.

Крім того, президент Зеленський віддав наказ на знищення російських десантників у Гостомелі.

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