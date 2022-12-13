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Завтра в Україні зміниться процедура реєстрації автомобілів: що нового

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Вівторок 13 грудня 2022 22:14
Завтра в Україні зміниться процедура реєстрації автомобілів: що нового Фото: в Україні із завтрашнього дня зміниться процедура реєстрації автомобілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні із завтра, 14 грудня, набувають чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

З 14 грудня, перш ніж звернутися до територіального сервісного центру МВС, потрібно буде пройти та отримати дослідження транспортного засобу у фахівців експертної служби МВС. Виведення експертної служби діятиме 10 днів.

"З завтрашнього дня буде дійсним перелік послуг, які можливо буде отримати, і де взагалі експертне дослідження не буде сенсу робити. Це, наприклад, послуги при втраті номерного знака або втраті свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, або з перереєстрації транспортного засобу, отриманого у спадок ", - уточнив він.

Начальник ДСЦ розповів і про послуги, де дослідження фахівцями експертних служб МВС взагалі не потрібне.

До цих послуг належать реєстрація нового транспортного засобу, перереєстрація транспортного засобу при заміні анкетних даних власника або фізичної чи юридичної особи, зняття з обліку транспортного засобу у зв'язку з його вибракуванням, перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із встановленням газобалонного обладнання.

Рудик також заявив, що, наприклад, якщо людина купує новий транспортний засіб, то звертатися до експертної служби МВС немає сенсу. Достатньо мати з собою паспорт громадянина України, довідку про реєстрацію коду платника податку, якщо вона є, договір, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, документи, що підтверджують вартість та, відповідно, конструкцію транспортного засобу.

Раніше ми писали, що сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права водія.

Також повідомлялося, що головний сервісний центр МВС України запустив сервіс "Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу".

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