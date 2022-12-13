Завтра в Украине изменится процедура регистрации автомобилей: что нового

В Украине с завтра, 14 декабря, вступают в силу новые правила регистрации и перерегистрации транспортных средств.

Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

С 14 декабря, прежде чем обратиться в территориальный сервисный центр МВД, нужно будет пройти и получить исследование транспортного средства у специалистов экспертной службы МВД. Вывод экспертной службы будет действовать 10 дней.

"С завтрашнего дня будет действителен перечень услуг, которые возможно будет получить, и где вообще экспертное исследование не будет смысла делать. Это, например, услуги при потере номерного знака или потере свидетельства о регистрации транспортного средства, или по перерегистрации транспортного средства, полученного по наследству", - уточнил он.

Начальник ГСЦ рассказал и об услугах, где исследование специалистами экспертных служб МВД вообще не требуется.

К этим услугам относятся регистрация нового транспортного средства, перерегистрация транспортного средства при замене анкетных данных владельца или физического или юридического лица, снятие с учета транспортного средства в связи с его выбраковкой, перерегистрация транспортного средства в связи с установкой газобаллонного оборудования.

Рудык также заявил, что, например, если человек покупает новое транспортное средство, то обращаться в экспертную службу МВД нет смысла. Будет достаточно иметь с собой паспорт гражданина Украины, справку о регистрации кода плательщика налога, если она есть, договор, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства, документы, подтверждающие стоимость и, соответственно, конструкцию транспортного средства.