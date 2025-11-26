Завтра в Україні до +20:: де буде найтепліше і де найхолодніше

Діденко зазначає, що найближчим часом в Україні поступово холоднішатиме. За її словами, така погода є типовою для цього періоду й відповідає сезонним нормам.
Завтра, 27 листопада, погода в Україні буде різною залежно від регіону - від прохолодних +2 градусів на заході до майже літніх +20 у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на метеоролога й синоптика Наталку Діденко.
За її словами, найнижчі температури завтра очікуються у західних областях. Там удень буде всього від 2 до 6 градусів тепла. Натомість південна частина країни отримає відчутно теплішу погоду - там повітря прогріється до 12-16 градусів тепла, а в Криму стовпчики термометрів можуть піднятися до 15-20 градусів тепла.
У північних регіонах утримається досить м’яка погода з температурою від +6°C до +11°C, на сході очікується від +8°C до +12°C, а у центрі - від +10°C до +13°C. Холодніше буде лише на Вінниччині, де прогнозують від +5°C до +7°C.
Діденко зазначає, що дощі завтра можливі переважно у північних і центральних областях, але вони будуть невеликими. На більшій частині території України істотних опадів не очікують, однак погода залишатиметься хмарною.
У Києві 27 листопада також пройде невеликий дощ, а вдень температура повітря підвищиться до близько +10°C.
Раніше РБК-Україна писало, яким цьогоріч буде початок зими у нашій країні. Зазвичай метеорологічна зима в Україні починається у першій декаді місяця, середні температури становлять від -5°C до +6°C залежно від регіону, а опадів випадає 30-66 мм. У грудні 2025 року очікують температуру на 2°C вище норми та опади в межах норми.
Також ми розповідали, що протягом 21-23 листопада в Україні зафіксували 18 нових температурних рекордів. У низці міст денні максимуми побили попередні історичні значення, а найтепліше було в Сімферополі - до +24°C. Синоптики зазначають, що це вже не перші рекорди цього місяця.