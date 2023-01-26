Завтра в Україні очікуються сніг та дощі, але не всюди: синоптики назвали регіони

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" розповіли про погоду на завтра 27 січня (GettyImages)

В Україні завтра, 27 січня, на більшій частині території без снігу та дощів, але не скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.