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Завтра в Україні очікуються сніг та дощі, але не всюди: синоптики назвали регіони

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Україна, Четвер 26 січня 2023 13:50
Завтра в Україні очікуються сніг та дощі, але не всюди: синоптики назвали регіони Фото: синоптики "Укргідрометцентру" розповіли про погоду на завтра 27 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні завтра, 27 січня, на більшій частині території без снігу та дощів, але не скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Без опадів, лише у Карпатах, більшості північних областей, вночі і на Хмельниччині та Вінниччині невеликий сніг, вдень на Одещині невеликі опади.

Туман та вітер

В Карпатах, Кіровоградській, Сумській Полтавській, Дніпропетровській та східних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-східний, на півночі країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 2-7° морозу, у східних областях 8-13° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла.

Завтра в Україні очікуються сніг та дощі, але не всюди: синоптики назвали регіони

Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на тиждень.

До того ж у Києві з початку січня оновлено вже 16 температурних рекордів.

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