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Завтра в Украине ожидаются снег и дожди, но не повсюду: синоптики назвали регионы

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Украина, Четверг 26 января 2023 13:50
Завтра в Украине ожидаются снег и дожди, но не повсюду: синоптики назвали регионы Фото: синоптики "Укргидрометцентра" рассказали о погоде на завтра 27 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине завтра, 27 января, на большей части территории без снега и дождей, но не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Без осадков, только в Карпатах, большинстве северных областей, ночью и в Хмельницкой и Винницкой области небольшой снег, днем в Одесской области небольшие осадки.

Туман и ветер

В Карпатах, Кировоградской, Сумской Полтавской, Днепропетровской и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, на севере страны юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 2-7° мороза, в восточных областях 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье и в Крыму 4-9° тепла.

Завтра в Украине ожидаются снег и дожди, но не повсюду: синоптики назвали регионы

Напомним, синоптик дала прогноз погоды на неделю.

К тому же в Киеве с начала января обновлено уже 16 температурных рекордов.

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