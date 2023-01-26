Завтра в Украине ожидаются снег и дожди, но не повсюду: синоптики назвали регионы
В Украине завтра, 27 января, на большей части территории без снега и дождей, но не везде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Без осадков, только в Карпатах, большинстве северных областей, ночью и в Хмельницкой и Винницкой области небольшой снег, днем в Одесской области небольшие осадки.
Туман и ветер
В Карпатах, Кировоградской, Сумской Полтавской, Днепропетровской и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, на севере страны юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха
Температура ночью 2-7° мороза, в восточных областях 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье и в Крыму 4-9° тепла.
Напомним, синоптик дала прогноз погоды на неделю.
К тому же в Киеве с начала января обновлено уже 16 температурных рекордов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.