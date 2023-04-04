Завтра в Україні очікується значний сніг та дощ: синоптики назвали регіони

Завтра, 5 квітня, в Україні синоптики прогнозують значний сніг у західних регіонах. У Карпатах буде морозно: вночі - до -10 градусів, вдень – до -5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

північний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Хмарно. Крім того:

Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.