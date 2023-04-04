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Завтра в Украине ожидается значительный снег и дождь: синоптики назвали регионы

Фото: синоптики Укргидрометцентра рассказали о погоде в Украине 5 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 5 апреля, в Украине синоптики прогнозируют умеренный и значительный снег в нескольких регионах. В Карпатах будет морозно: ночью - до -10 градусов, днем - до -5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно. Кроме того:

  • в западных областях умеренный, в Житомирской и Винницкой областях значительный мокрый снег; на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза (в Винницкой области 0-5° тепла); днем 0-5° тепла,
  • в Закарпатье до 9° (в Карпатах снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза).
  • на остальной территории дождь;
  • на северо-востоке без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла, в южной части до 10°; днем 13-18 °, в Киевской, Черкасской, Одесской областях 7-12°.

Ветер

северный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщалось, в Карпатах резко усилился мороз. На высокогорье температура воздуха опустилась до -12 градусов.

Напомним, ранее стало известно, какая будет погода в Украине до конца недели.

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