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Завтра в Україні діятимуть графіки відключень світла: як вимикатимуть

Україна, Четвер 27 лютого 2025 18:58
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Завтра в Україні діятимуть графіки відключень світла: як вимикатимуть Фото: в Україні вимикатимуть світло для промисловості та бізнесу 28 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 28 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності. Вони будуть стосуватися промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Час застосування обмежень:

  • 05:00 - 10:00;
  • 16:00 - 22:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

При цьому, відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Важливо, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

"Тому важливо стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - додали енергетики.

Вимкнення світла в Україні

У лютому 2022 року російські війська вторглися в Україну. Однією з головних цілей росіян з тих пір залишається знищення української енергетики.

З цієї причини окупанти спеціально б'ють по об'єктах енергетики. Наприклад, кілька днів тому росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в Херсоні. Через це без світла, води і тепла залишилася частина Центрального району.

Додамо, що обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу діють уже кілька днів поспіль.

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Графіки відключення світла Вимкнення світла
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