Завтра в Україні діятимуть графіки відключень світла: як вимикатимуть

Завтра, 28 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності. Вони будуть стосуватися промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Тому важливо стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - додали енергетики.

Важливо, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

При цьому, відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Вимкнення світла в Україні

У лютому 2022 року російські війська вторглися в Україну. Однією з головних цілей росіян з тих пір залишається знищення української енергетики.

З цієї причини окупанти спеціально б'ють по об'єктах енергетики. Наприклад, кілька днів тому росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в Херсоні. Через це без світла, води і тепла залишилася частина Центрального району.

Додамо, що обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу діють уже кілька днів поспіль.

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