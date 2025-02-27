Завтра в Украине будут действовать графики отключений света: как будут выключать

Завтра, 28 февраля, будут применяться меры ограничения мощности. Они будут касаться промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Время применения ограничений:

05:00 - 10:00;

16:00 - 22:00.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

При этом, отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Важно, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Поэтому важно следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - добавили энергетики.