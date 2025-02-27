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Завтра в Украине будут действовать графики отключений света: как будут выключать

Украина, Четверг 27 февраля 2025 18:58
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Завтра в Украине будут действовать графики отключений света: как будут выключать Фото: в Украине будут выключать свет для промышленности и бизнеса 28 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 28 февраля, будут применяться меры ограничения мощности. Они будут касаться промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Время применения ограничений:

  • 05:00 - 10:00;
  • 16:00 - 22:00.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

При этом, отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Важно, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Поэтому важно следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - добавили энергетики.

Отключения света в Украине

В феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину. Одной из главных целей россиян с тех пор остается уничтожение украинской энергетики.

По этой причине оккупанты специально бьют по объектам энергетики. Например, несколько дней назад россияне повредили гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Из-за этого без света, воды и тепла осталась часть Центрального района.

Добавим, что ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса действуют уже несколько дней подряд.

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Графики отключения света Отключение света
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