Завтра в Украину вернутся дожди с грозами. Но местами будет жара до +36

Почти по всей Украине завтра ожидаются дожди с грозами. В то же время, сохранится жаркая погода - местами будет до +36 градусов.
В большинстве областей ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами.
Осадков не прогнозируют в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.
Кроме того, по всей территории сохранится жара - днем прогнозируют больше +30 градусов. В то же время, жарче всего будет в восточных областях. В Луганской области обещают до + 36 градусов.
Ночью будет также достаточно тепло, термометры будут показывать +17-19 градусов, а в восточных областях +21-23 градусов.
В столице осадков не ожидается. В то же время удержится жара на уровне + 30-32 градусов.
Ночью показатели термометров опустятся до +20-22 градусов.
Ранее сообщалось, что погода в Украине до конца июня и в начале июля готовит синоптические "качели" с перепадом температуры воздуха в десять градусов в ряде регионов, а грозовые дожди еще задержатся.