Завтра в Україну повернуться дощі з грозами. Але місцями буде спека до +36

Майже по всій Україні завтра очікуються дощі з грозами. Водночас, утримається спекотна погода - місцями буде до +36 градусів.
В більшості областей очікуються дощі, які будуть супроводжуватися грозами.
Опадів не прогнозують в Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.
Крім того, по всій території утримається спека - вдень прогнозують більше +30 градусів. Водночас, найспекотніше буде в східних областях. В Луганській області обіцяють до +36 градусів.
Вночі буде також достить тепло, термометри показуватимуть +17-19 градусів, а в східних областях +21-23 градусів.
В столиці опадів не очікується. Натомість утримається спека на рівні +30-32 градусів.
Вночі показники термометрів опустяться до +20-22 градусів.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні до кінця червня і на початку липня готує синоптичні "гойдалки" з перепадом температури повітря в десять градусів у ряді регіонів, а грозові дощі ще затримаються.