Завтра Украину накроют дожди

Завтра, 6 июля, погода в Украине в большинстве областей будет дождливой, температура +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 6 июля ночью в Украине, кроме большинства западных областей, днем ​​в Крыму, Приазовье, Днепропетровской и восточных областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер западных направлений, 5-10 м / с, в южных и восточных областях во время гроз местами возможны шквалы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14, днем ​+​20 +25 градусов. На юге страны ночью ожиидается +15 +20, а днем +​​24 +29 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что на выходных, 6 и 7 июля, погода в Украине будет дождливой, местами ожидаются грозы. В Украине ожидается от +23 до +26 градусов, на юге - до +28 градусов.

По информации синоптиков, сегодня, 5 июля, дожди с грозами ожидаются на западе, в центре и севере страны. Сегодня в Киеве ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +21 +24, а ночью +10 +12 градусов.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 6 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В Южной и восточной части страны ожидается ухудшение погоды. По данным Гидрометцентра, на юге и востоке страны будут местами грозы и шквалы 15-20 м/с.