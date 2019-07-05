В Украине объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В южных и восточных областях будут местами грозы и шквалы

Погода в Украине завтра, 6 июля, ухудшится в южной и восточной части страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Гидрометцентра, завтра на юге и востоке страны будут местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщала Наталья Диденко ранее, что ближайшей ночью на субботу дожди и грозы пройдут на юге, в Черновецкой, Ивано-Франковской областях, а также полоса дождей вытянется через Кировоградскую, Полтавскую области до Сумской и Харьковской областей и это - ночью, а вот завтра днем ​​осадки вероятные на востоке и местами в западных областях.

Также, она заявила, что в Киеве дожди с грозами возможны у ночь на субботу, днем 6 июля дождя не будет. А вот днем ​​в воскресенье в Киеве вероятный дождь с грозой.

Кроме того, по информации синоптиков, сегодня, 5 июля, дожди с грозами ожидаются на западе, в центре и севере страны.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 7 июля в Украине удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.