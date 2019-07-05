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Сегодня Украину местами накроют дожди

Новости » Общество    05.07.2019 - 08:00
Сегодня Украину местами накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западной и центральной части страны дожди с грозами

Погода в Украине: сегодня, 5 июля, в западной, центральной и северной части дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня дожди с грозами, температура воздуха днем достигнет +22+24, а ночью ожидается +11+13. В центральной и северной частях сегодня дожди, температура воздуха днем +23+27, а ночью ожидается +11+14. В частности, синоптики сообщают, что в Винницкой области температура воздуха поднимется до +27.

Отметим, на востоке страны сегодня переменная облачность, температура воздуха днем +23+25, ночью ожидается +13+15. В частности, в Запорожской области будет +26+28. В южной части страны также без осадков, температура воздуха днем будет +27+29, а ночью +15+17. В Крыму сегодня переменная облачность.

Сегодня Украину местами накроют дожди

Погода в Киеве на сегодня

Сегодня в Киеве, по данным синоптиков, переменная облачность. Температура воздуха днем +21+24, а ночью +10+12.

Сегодня Украину местами накроют дожди

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