Завтра Украину накроют дожди

Погода в Украине завтра, 15 июня, ожидается дождливая, температура +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 15 июня в Украине ночью без осадков, днем ​​в северных, большинстве западных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный и северо-восточный (в западной части юго-восточный), 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью +16 +21, в восточных областях и Карпатском регионе местами +12 +15, днем +27 +32 градуса. На юге и на востоке страны тепература воздуха составит +34 градуса.

В Киеве завтра без осадков, лишь во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью около +20, а днем ​+​30 +32 градуса.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что на выходных, 15-16 июня, в Украине будет жарко, температура воздуха составит до +35 градусов. Также она отметила, что в Киеве на выходные будет удерживаться жара - +30 +33 градуса. При этом грозовой дождь возможен в столице в субботу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине сегодня будет без осадков, лишь на западе ожидаются кратковременные дожди, температура +33.

Также в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. В ночь на пятницу температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +20,1 градусов по Цельсию, что побило рекорд зафиксированный в 1927 году.