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Синоптик предупредила о жарких выходных в Украине

Новости » Происшествия    14.06.2019 - 10:47
Синоптик предупредила о жарких выходных в Украине
Иллюстративное фото (GettyImages)

При этом в некоторых регионах ожидаются грозовые дожди

Погода в Украине 15-16 июня будет оставаться жаркой, температура воздуха составит до +35 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Натальи Диденко.

Синоптик предупредила о жарких выходных в Украине

При этом в некоторых регионах Украины ожидаются грозовые дожди.

Синоптик предупредила о жарких выходных в Украине

"15-16 июня в Украине будут жаркими, +30 +35 градусов. В Карпатах +25 +29 градусов, а вечером просто рай - +15 +19 градусов. Дожди. Локальные с грозами, на севере и в Винницкой области в субботу. Грозовые дожди пройдут в воскресенье на западе. На остальной территории - сухо, солнечно", - сообщила синоптик.

Диденко отметила, что в столице на выходные также будет удерживаться жара - +30 +33 градуса. При этом грозовой дождь возможен в Киеве в субботу.

Как писало РБК-Украина ранее, погода в Украине сегодня будет без осадков, лишь на западе ожидаются кратковременные дожди, температура +33.

Напомним, погода в Украине в ближайшее время может измениться и жара спадет. Это произойдет уже во второй половине июня. По словам Диденко, с 17 июня на севере и в западной части Украины возможно ослабление жары до 27-32 градусов. А вот жителям юга и центральных областей придется терпеть 30-35-градусную жару.

Сегодня в Украине солнечно, температура +33 В Украине сохранится жара, запад накроют грозы
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