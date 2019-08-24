Завтра Украину накроет жара до +34

Погода в Украине в воскресенье, 25 августа, будет ясной и жаркой, ожидается температура до +34. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По данным синоптика, завтра все области накроет сухая и жаркая погода с порывистым восточным ветром. Только в прикарпатских областях возможны периодические дожди с грозами. Температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +25...+30 градусов, однако в южных и восточных областях воздух прогреется до +34.

В столице в воскресенье также стоит ожидать солнечной и теплой погоды. Температура воздуха в Киеве завтра поднимется до +28.

Напомним, ранее сообщалось, что на всей территории Украины в период с 24 по 27 августа будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. По данным спасателей, пожарная опасность будет достигать 5 класса. Также чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в Киеве и области.

РБК-Украина писало, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, из Украины постепенно будет идти жаркая погода. В ближайшие дни в западных областях ожидается небольшое похолодание до +23.

Добавим, что сегодня на западе ожидается +24...+28 градусов, на севере и в Винницкой области +27...+29 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет жарко, +29...+34 градуса