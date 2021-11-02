Завтра Украину накроет туман: в каких областях
Фото: завтра Украину накроет туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
В среду, 3 ноября туман накроет южные области Украины. Такая погода продержится в регионах в течение ночью и утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, синоптики предупреждают украинцев об ограниченной видимости 200-500 м (1 уровень опасности - желтый).
Туманы завтра накроют Украину в таких областях:
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская.
Напомним, что в ноябре южный ветер принесет на территорию Украины теплую воздушную массу. Синоптики рассказали, когда в этом месяце дневная температура поднимется до 18 градусов тепла.