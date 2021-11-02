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Завтра Украину накроет туман: в каких областях

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 14:37
Завтра Украину накроет туман: в каких областях Фото: завтра Украину накроет туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В среду, 3 ноября туман накроет южные области Украины. Такая погода продержится в регионах в течение ночью и утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, синоптики предупреждают украинцев об ограниченной видимости 200-500 м (1 уровень опасности - желтый).

Туманы завтра накроют Украину в таких областях:

  • Одесская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская.

Завтра Украину накроет туман: в каких областях

Напомним, что в ноябре южный ветер принесет на территорию Украины теплую воздушную массу. Синоптики рассказали, когда в этом месяце дневная температура поднимется до 18 градусов тепла.

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Погода в Украине Туман Укргидрометцентра
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