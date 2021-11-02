Завтра Україну накриє туман: в яких областях
Фото: завтра Україну накриє туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
У середу, 3 листопада туман накриє південні області України. Така погода протримається очікується в регіонах протягом вночі та вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, синоптики попереджають українців про обмежену видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності - жовтий).
Тумани завтра огорнуть Україну в таких областях:
- Одеська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька.
Нагадаємо, що в листопаді південний вітер принесе на територію України теплу повітряну масу. Синоптики розповіли, коли цього місяця денна температура підніметься до 18 градусів тепла.