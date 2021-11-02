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Завтра Україну накриє туман: в яких областях

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 14:37
Завтра Україну накриє туман: в яких областях Фото: завтра Україну накриє туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У середу, 3 листопада туман накриє південні області України. Така погода протримається очікується в регіонах протягом вночі та вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, синоптики попереджають українців про обмежену видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності - жовтий).

Тумани завтра огорнуть Україну в таких областях:

  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька.

Завтра Україну накриє туман: в яких областях

Нагадаємо, що в листопаді південний вітер принесе на територію України теплу повітряну масу. Синоптики розповіли, коли цього місяця денна температура підніметься до 18 градусів тепла.

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Погода в Україні Туман Укргидрометцентра
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