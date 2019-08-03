Завтра Украину накроет активный циклон

Погода в Украине 4 августа будет штормовой, ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, в воскресенье южные, юго-восточные, Днепропетровскую и Кировоградскую области, а также Приазовье накроет активный циклон, который движется с Балкан. В течение дня ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также шквалами ветра. В приморских районах высокая вероятность шторма.

В западных областях завтра ожидаются периодические дожди, небольшие осадки возможны также в Винницкой, Полтавской и Черкасских областях. На севере страны существенных осадков не ожидается. Однако везде предполагается усиление ветра. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +25, на юге и востоке завтра похолодает.

в Киеве воскресенье будет преимущественно сухим, но прохладным и с сильными порывами ветра. Столбики термометров в столице будут держаться на уровне +20...+22 градуса.

Напомним, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в большинстве областей Украины в субботу, 3 августа. По данным Гидрометцентра, сегодня в большинстве западных, центральных и южных областей ожидаются сильные дожди и грозы.

РБК-Украина писало, что в субботу, 3 августа, Украину накроют дожди и похолодание из-за циклона, который придет в страну из Румынии. Однако, по данным синоптика, уже с 6 августа в страну начнет возвращаться теплая погода.