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Сегодня Украину местами накроют дожди и грозы

Новости » Общество    03.08.2019 - 10:00
Сегодня Украину местами накроют дожди и грозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе и частично в центре страны сегодня дожди и грозы

Погода в Украине 3 августа ухудшится в западных областях, температура воздуха опустится до +19. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе и частично в центре страны сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +19+23, ночью ожидается +11+14.

Сегодня Украину местами накроют дожди и грозы

В восточных областях передают переменную облачность. Температура воздуха днем достигнет +21+24. На юге страны дожди. Температура воздуха днем достигнет +25+28. Ночью ожидается +16+19.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем +20+22, ночью ожидается +12+14.

Сегодня Украину местами накроют дожди и грозы

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