Завтра Україну накриє активний циклон

Погода в Україні 4 серпня буде штормовою, очікуються сильні зливи, грози, град та шквали вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, у неділю південні, південно-східні, Дніпропетровську та Кіровоградську області, а також Приазов'я накриє активний циклон, який рухається з Балкан. Впродовж дня очікуються сильні зливи з грозами та градом, а також шквалами вітру. У приморських районах висока імовірність шторму.

У західних областях завтра очікуються періодичні дощі, невеликі опади можливі також у Вінницькій, Полтавській та Черкаських областях. На півночі країни істотних опадів не очікується. Однак всюди передбачається посилення вітру. Температура повітря коливатиметься від +20 до +25, на півдні та сході завтра похолодає.

У Києві неділя буде переважно сухою, але прохолодною та з сильними поривами вітру. Стовпчики термометрів в столиці триматимуться на рівні +20…+22 градуси.

Нагадаємо, що синоптики попередили про погіршення погоди у більшості областей України у суботу, 3 серпня. За даними Гідрометцентру, сьогодні в більшості західних, центральних та південних областей очікуються сильні дощі та грози.

РБК-Україна писало, що у суботу, 3 серпня, Україну накриють дощі та похолодання через циклон, який прийде в країну з Румунії. Однак, за даними синоптика, вже з 6 серпня в країну почне повертатися тепла погода.