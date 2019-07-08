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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Новости » Общество    08.07.2019 - 14:05
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, в Киеве ожидается высокая пожарная опасность

Погода в Украине 8 июля будет способствовать повышению уровня пожарной опасности до чрезвычайного. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу Гидрометцентра, 8 июля в Украине, кроме Закарпатья, большинства районов Черниговской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 8 июля, в Украине ожидается дождливая погода почти во всех областях, также ожидаются грозы, температура днем до +29. По прогнозу синоптиков, сегодня в восточных, южных, большинстве западных, центральных и северных областях ожидаются дожди с грозами. Осадки обойдут только Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области.

Как сообщало РБК-Украина, синоптики предупреждали, что июль будет самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Напомним, в Украине из-за сильного ветра и дождя произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях.

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