Завтра в Україні спека досягне +32

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Житомирській, Київській та Чернігівській областях можливі дощі

Погода в Україні 31 серпня буде сонячною, вдень очікується +26+32 у всіх областях. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, у Житомирській, Київській та Чернігівській областях можливі дощі.

"Тобто, 31 серпня та 1 вересня в Україні справді домінуватиме антициклональна суха сонячна погода, проте над північчю (окрім Сумської області у суботу) у суботу-неділю є ймовірність локального дощу з грозою", - пише вона.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Діденко повідомляє, що 31 серпня та 1 вересня очікується спека, температура повітря вдень досягне +26+32 градуси. За її даними, у Києві завтра можливий дощ, але буде тепло.

"У Києві вихідними засідатиме переважно суха погода, але саме над столицею 31 серпня, а особливо 1 вересня, є ймовірність локального дощу з грозою.

Вітер буде крутитися на всі боки: з сьогоднішнього південно-східного завтра він перейде на північний та північно-західний, а 1-го вересня на північно-східний. Швидкість невелика, помірна, хіба що під час дощу вітер може бути поривчастим", - повідомила вона.

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 30 серпня, покращилась, температура повітря досягла до +25 +29 градусів.