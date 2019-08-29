ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На востоке Украины сегодня похолодает

Новости » Общество    29.08.2019 - 08:00
На востоке Украины сегодня похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По прогнозу синоптиков, в восточных и северных областях сегодня переменная облачность

Погода в Украине 29 августа ухудшится в восточных областях, температура воздуха упадет до +23. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в восточных и северных областях сегодня переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +23+26, ночью ожидается +10+13. В Запорожской области температура воздуха упадет до +23.

На востоке Украины сегодня похолодает

На западе Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +13+15. В частности, в Закарпатской области температура воздуха достигнет +31.

В южных областях сегодня тоже жара. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +14+18. Центральные области сегодня солнечные, температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +11+13.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +12+14.

На востоке Украины сегодня похолодает

Отметим, по данным синоптика Наталки Диденко, 29 августа в Украине ожидается существенное похолодание. Холодный атмосферный фронт завтра коснется северо-восточной части Украины.

Синоптик предупредила о существенном похолодании в Украине Сегодня в Украине жара достигнет +32
Новости Украины похолоданиеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь