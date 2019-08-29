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Синоптики рассказали о погоде в последние дни лета

Новости » Общество    29.08.2019 - 13:25
Синоптики рассказали о погоде в последние дни лета
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Температура воздуха поднимется до +29

Погода в Украине в пятницу, 30 августа, улучшиться, температура воздуха поднимется до +25 +29 градусов. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Как сообщает Диденко, над территорией Украины будет антициклон, благодаря которому ожидается много солнца и слабого ветра.

"30-го августа ветер ожидается юго-восточным и восточным, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня + 25 + 29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке - Сумская и Харьковская область + 22 + 25 градусов. В Киеве 30-го августа ожидается сухая ясная погода. Температура воздуха ближайшей ночью + 13 + 16 градусов, завтра днем ​​около +27 градусов", - написала синоптик.

Отмечается, что в Киеве и окрестностях ночью и рано утром ветер будет южным, слабым, утром и до обеда юго-восточным, немного с порывами до 8-10 м/с, дальше днем ​​юго-восточным, умеренным, вечером - ближе к восточному, слабым.

Синоптики рассказали о погоде в последние дни лета

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 29 августа на востоке Украины произойдет существенное похолодание. В некоторых регионах температура воздуха упадет до +23, а также ожидается холодный атмосферный фронт на северо-восточной части Украины.

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