Завтра в Украине возможен мокрый снег

Погода в Украине завтра, 1 декабря, принесет небольшой мокрый снег в некоторые регионы, а в южные области - дождь. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным украинских синоптиков, завтра утром кое-где ожидается небольшой мокрый снег, а на юге возможен дождь. Днем осадков в Украине не прогнозируют. Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +3, в Карпатах днем похолодает до -7, а на юге воздух прогреется до +6. Ночью похолодает до -5, а в Карпатах до -8...-13. Лишь в южных областях ночью около 0.

В Киеве завтра также утром и ночью возможен небольшой мокрый снег, однако днем осадков ждать не стоит. Днем температура будет держаться в пределах 0, а ночью опустится до -1...-3 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что 2-3 декабря в Украине может выпасть до 8 сантиметров снега, а в Карпатах снежный покров может составить до 10-20 сантиметров. На дорогах страны ожидается гололедица.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко также прогнозировала, что в начале следующей недели, 1-2 декабря, в Украину придет похолодание, а уже 4-5 декабря снова потеплеет.