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Синоптики предупредили о снеге и гололеде на следующей неделе

Новости » Общество     30.11.2019 - 09:43
Синоптики предупредили о снеге и гололеде на следующей неделе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осложнение погодных условий ожидается 2-3 декабря

Погода в Украине в начале следующей недели существенно ухудшится, ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают в Укргидрометцентре, в понедельник 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской облатях, а 3 декабря на остальной территории Украины, кроме юга, стоит ждать снег, а местами мокрый снег. Прогнозируется образование снежного покрова до 3-8 сантиметров.

Кроме того, в Карпатах в начале недели ожидается выпадение до 10-20 сантиметров снега. На дорогах страны, кроме южных областей, возможна гололедица.

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что утром 30 ноября в Киеве и Киевской области ожидается сильный туман. Ожидалось, что видимость на дорогах столицы ухудшится до 200-500 метров.

Также РБК-Украина писало, что синотики объявили штормовое предупреждение на субботу, 30 ноября. Синоптики прогнозируют значительные дожди на Левобережье и в Крыму, а также небольшой дождь с мокрым снегом на западе и севере Украины. На Приазове ожидаются порывы ветра до 20 м/сек.

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