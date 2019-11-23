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Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до -3

Новости » Общество     23.11.2019 - 10:00
Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до -3
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве без осадков, ночью похолодает до -10

Погода в Украине в субботу, 23 ноября, будет сухой на большинстве территории страны, днем температура воздуха опустится до -3 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет прохладная погода, а в Закарпатской области в течение суток возможны небольшие осадки, однако температура будет колебаться от +9 до +11. Днем температура воздуха в большинстве областей будет колебаться от 0 до -3 градусов, лишь на западе местами от +1 до +5.

Ночью в северных и центральных областях столбики термометров опустятся до отметок -6...-10 градусов, на востоке ожидаются заморозки до -11..-12 градусов. На юге и западе ночью термометры покажут от -1 до -7, а на Закарпатье ночью до +5...+7.

Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до -3

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют облачную и холодную погоду. Днем столичные термометры будут колебаться от -1 до -3, а ночью покажут до -8...-10 градусов мороза. Также ожидаются порывы ветра до 7-12 м/сек. Осадки сегодня в Киеве не прогнозируются.

Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до -3

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что на выходных в Украине сохранится прохладная погода, местами термометры покажут до -12. Также в западных областях прогнозировались небольшие осадки в виде снега, что может вызвать гололедицу.

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