В Украине сегодня ожидается жара до +33

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве от +31 до +33

Погода в Украине в понедельник, 1 июля, ожидается жаркой и без осадков, температура воздуха в день поднимется до +33 градусов, а ночью до +17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам синоптиков, в восточных областях Украины без осадков, температура воздуха днем составит +27...+29 градусов, ночью +11...+13. На юге ожидается переменная облачность, днем температура составит +29...+33 градуса, ночью от +14 до +18 градусов. В Крыму без осадков, днем температура составит +28...+30 градусов, ночью +16...+18 градусов.

На западе Украины погода будет малооблачной, без осадков, днем температура будет достигать +31...+33 градусов, ночью +14...+17. На севере также без осадков, днем ожидается от +28 до +33, ночью +13...+15 градусов. В центре переменная облачность, температура в день составит +28...+33 градуса, ночью +14...+17.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины в понедельник, 1 июля, погода будет жаркой, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют жару от +31 до +33 градусов, ночью от +15 до +17. Ветер западный 5-10 м/сек.