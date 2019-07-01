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Завтра в Україні різко погіршиться погода

Новини » Суспільство    01.07.2019 - 11:21
Завтра в Україні різко погіршиться погода
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Захід і схід накриють дощі

Погода в Україні: завтра, 2 липня, в північній, частково західній та центральній частині країни будуть короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків на сході і заході України будуть дощі. Температура повітря вдень досягне +29, а вночі +17+19. В центрі країни, зокрема у Києві також дощі. Температура повітря вдень становитиме +26+28, а вночі +19+21.

Синоптики зазначають, що на півдні країни буде сонячно, без опадів. Температура вдень буде становити +33+35, а вночі +19+21.

Завтра в Україні різко погіршиться погода

Відзначимо, що синоптик Наталка Діденко раніше повідомила про погіршення погоди в Україні. За її даними, в центральній, північній та південній частині країни будуть дощі. У Києві також дощитиме. Температура повітря ослабне до + 26 + 28 градусів.

Нагадаємо, за даними Гідрометцентра в липні температура повітря очікується 20-24,5 градусів тепла, що на 1,1-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Раніше повідомлялось, що сьогодні погода очікується спекотною та без опадів, температура повітря в день підійметься до +33 градусів, а вночі, до +17. У Києві також спекотно. Синоптики прогнозують спеку від +31 до +33 градусів, вночі від +15 до +17.

Укргідрометцентр дав прогноз на липень У Європі від спеки загинули вісім людей
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