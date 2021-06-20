Завтра в Україні прогнозують до +34 тепла: де чекати спеку
Фото: в Україні прогнозують спеку до +34 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра на всій території України буде спекотна погода. Однак найвище стовпчики термометрів піднімуться у східних областях країни.
У понеділок на заході України синоптики прогнозують температуру повітря від +27 до +30 градусів. У регіоні Карпат спеку зіб'ють незначні опади.
У південних, центральних та північних областях завтра очікується від +27 до +31 градуса тепла, а в Києві прогнозують до +32 градусів вдень.
Найспекотніше у понеділок буде на сході України. Там синоптики прогнозують температуру повітря від +30 до +34 градусів.