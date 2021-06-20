Грозы почти по всей Украине и жара: какой будет погода на Троицу
Погода в Украине на Троицу, 20 июня, будет жаркой. Однако в большинстве областей прогнозируют дожди с грозами.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода по Украине
По всей стране сохранится жаркая погода. Так, в северных и восточных областях показатели термометров будут достигать +28-30 градусов. На остальной территории страны + 26-28 градусов. Несколько прохладнее будет в Карпатах, там термометр будет показывать +24-26 градусов днем.
Ночью температура в Украине будет колебаться от +14 до +18 градусов.
В то же время, на территории большинства областей сегодня прогнозируют дожди с грозами. Осадков не будет только в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Погода в Киеве
В столице на Трицу будет жарко. Днем температура прогреется до +28-30 градусов. Ночью отметки термометров будут колебаться в радиусе +17-19 градусов.
Осадков синоптики не прогнозируют.
Ранее сообщалось, что погода в Украине до конца июня и в начале июля готовит синоптические "качели" с перепадом температуры воздуха в десять градусов в ряде регионов, а грозовые дожди еще задержатся.