Грозы почти по всей Украине и жара: какой будет погода на Троицу

Погода в Украине на Троицу, 20 июня, будет жаркой. Однако в большинстве областей прогнозируют дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода по Украине

По всей стране сохранится жаркая погода. Так, в северных и восточных областях показатели термометров будут достигать +28-30 градусов. На остальной территории страны + 26-28 градусов. Несколько прохладнее будет в Карпатах, там термометр будет показывать +24-26 градусов днем.

Ночью температура в Украине будет колебаться от +14 до +18 градусов.

В то же время, на территории большинства областей сегодня прогнозируют дожди с грозами. Осадков не будет только в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Погода в Киеве

В столице на Трицу будет жарко. Днем температура прогреется до +28-30 градусов. Ночью отметки термометров будут колебаться в радиусе +17-19 градусов.

Осадков синоптики не прогнозируют.