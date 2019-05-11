Завтра в Украине прогнозируется потепление

Погода в Украине 12 мая улучшится, ожидается потепление до +24. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По словам синоптика, в воскресенье в Украине будет одним из самых теплых среди стран Европы. Днем в большинстве областей страны столбики термометров поднимутся до +24. В южных регионах также потеплеет, днем температура будет колебаться от +15 до +20.

Однако в Киеве в воскресенье ожидаются осадки, местами пройдут дожди с грозами. Температура в столице будет держаться на уровне +18...+20 днем и +10...+13 ночью.

Как отметила Диденко, дождливая погода еще долгое время будет сохраняться в стране, но местами осадки будут чередоваться с прояснениями.

"Зонты на ближайшее время остаются в Украине самыми актуальными. Дожди, грозы. Местами осадки будут чередоваться с прояснениями", - рассказала она.

Кроме того, следующая неделя начнется небольшим похолоданием в западных областях Украины.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 11 мая Киев накроют дожди с грозами. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы. Грозовая погода сохранится до конца суток.

Как писало РБК-Украина, синоптик Наталья Диденко сообщила, что 11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, температура воздуха повысится.