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На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами

Новости » Происшествия    10.05.2019 - 11:34
На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вместе с тем на выходных должно потеплеть

Погода в Украине 11-12 мая: в большинстве областей Украины ожидаются дожди, возможны грозы. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Вместе с тем она отметила, что температура воздуха повысится.

На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами

"11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Температура воздуха повысится, и дожди могут в теплой атмосфере сопровождаться грозами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +16 +22 градусов. Ночью будет, конечно, холоднее, + 6 +13 градусов", - написала Диденко.

На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами

Синоптик также сообщила, что в Киеве 11-12 мая ожидаются периодические дожди, но будет тепло: днем ​​+18 +20 градусов. Возможна гроза.

Напомним, ранее Диденко предупреждала, что погода в Украине в ближайшие дни не порадует жителей сухой и солнечной погодой. Так, в ближайшую неделю ожидается только один день передышки - 12 мая, а в остальные дни будут идти дожди - от кратковременных и умеренных до сильных, с грозами.

Как писало РБК-Украина ранее, погода в Украине 10 мая будет дождливая, местами с грозами. В большинстве южных областей, а ночью и на востоке страны без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

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