Киев в ближайшие часы накроет гроза

В районе Виноградаря прошел дождь с градом
Погода в Украине: в Киеве в ближайшие три часа ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
Гроза сохранится до конца суток.
"В ближайшие три часа и до конца суток 11 мая в Киеве ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в КГГА.
Кроме того, в ведомстве призвали соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Подчеркнем, корреспондент РБК-Украина сообщает о том, что район Виноградаря уже накрыл дождь с градом.
Фото: дождь с градом (РБК-Украина)
Напомним, погода в Украине сегодня, 11 мая 2019 года, будет дождливой, местами ожидаются грозы.
Так, 11 мая ночью в Украине, кроме восточных областей, местами был небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Как писало РБК-Украина, синоптик Наталья Диденко сообщала, что 11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, температура воздуха повысится.
В столице же на выходных, 11-12 мая, ожидаются периодические дожди, а также возможна гроза. Дневная температура воздуха поднимется до +20, при этом ночная температура воздуха будет относительно невысокой.
Добавим также, в западных областях Украины ожидается поднятие уровня воды в реках, что может привести к затоплению территорий.