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Сегодня Украину продолжат заливать дожди

Новости » Общество    10.06.2019 - 08:00
Сегодня Украину продолжат заливать дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается дождь с грозами, днем до +30

Погода в Украине 10 июня 2019 будет дождливой, лишь на востоке и в Крыму будет сухо, температура местами прогреется до +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины будет сухо и малооблачно, температура днем от +30 до +33, ночью от +17до +22. В центральных регионах погода будет дождливой и с грозами, днем от +28 до +33, ночью от +15 до +21. На юге также дожди с грозами, температура воздуха днем от +29 до +32, ночью от +18 до +21. В Крыму без осадков, днем от +29 до +31, ночью от +20 до +22.

Запад Украины сегодня продолжат заливать дожди с грозами, днем от +25 до +30, ночью от +13 до +18. В северных областях также ожидаются осадки, днем от +28 до +31, ночью от +16 до +19.

погода

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 10 июня днем ожидаются дожди, местами с грозами, днем температура воздуха будет колебаться от +28 до +30, ночью от +17 до +19. Ветер восточный, 5-10 м/сек.

погода

Завтра ожидается повышение температуры до +35 В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Новости Украины Гидрометцентр
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