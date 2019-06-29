Сегодня в Украине преимущественно без осадков, температура до +27

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В Киеве без осадков, днем до +21

Погода в Украине сегодня, 29 июня, будет преимущественно солнечной, лишь в восточных и северных областях - дожди и местами грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных, южных и большинстве центральных областях погода будет теплой и сухой. Осадки прогнозируются в восточных, северных и некоторых центральных областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +27, а ночью от +9 до +17.

В Крыму осадков также не ожидается, днем до +25. В восточных областях ожидаются грозы.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, 29 июня погода в столице будет теплой, осадков не ожидается. Столбики термометров днем достигнут +21, а ночью опустятся до +11. Ветер северо-западный 7-12 м/сек.