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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Новости » Общество    28.06.2019 - 14:54
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
Иллюстративное фото (УНИАН)

Жара вернется в начале июля

Погода в Украине с 1 июля снова будет жаркой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу Диденко, в понедельник, 1 июля, в Украину вновь вернется жаркая погода. Однако уже во вторник температура снизится, жара удержится лишь в южных областях.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что погода в пятницу, 28 июня ухудшится. В восточных, южных и Днепропетровской областях прогнозируются грозы, местами с градом и шквалами ветра до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, по прогнозу Наталки Диденко, на выходных, 29-30 июня, погода в Украине будет сухой и солнечной, однако местами возможны кратковременные дожди. Также прогнозируется снижение температуры. Днем столбики термометров поднимутся до +29, но ночью опустятся до +9. Возможны небольшие периодические дожди.

В Киеве на выходных будет тепло, в субботу ожидается от +20 до +22, но уже в воскресенье температура воздуха поднимется до +23...+25. Местами возможны небольшие дожди.

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