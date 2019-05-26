Завтра в Украине потеплеет до +28

Погода в Украине в понедельник, 27 мая, ожидается по-летнему теплой, только в некоторых областях страны возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха в течение дня 27 мая достигнет +23 +28 градусов.

"Даже ближайшая ночь позволит погулять романтично при +13 +18 градусах. Разве что на западе ночью будет свежее, +10 +15 градусов", - сообщила Диденко.

На севере страны, а также на Волыни, в Ровенской и Винницкой областях ожидаются небольшие дожди. На остальной территории Украины в понедельник будет преобладать сухая погода.

"Ветер будет умеренным, а вот во вторник-среду ощутимо усилится. Если кто-то строит или ходит под парусами - примите во внимание", - написала синоптик.

В Киеве в понедельник, 27 мая, погода будет очень теплой. Температура воздуха прогреется до +25 +27 градусов. Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

"После роскошных выходных с книгами, танцами, клубникой, первыми комариками, дачей, диванами и каштанами готовимся разумной трудом встречать лето", - отметила синоптик.

Напомним, ранее Наталья Диденко сообщала, что на выходных в Украине ожидается дождливая погода по всей территории, температура воздуха составит до +26. По ее словам, единственным источником стабильности в Украине будет температура воздуха, поскольку она существенно не изменится.

В Киеве 26 мая местами ожидается небольшой дождь, а также гроза. Температура воздуха в столице прогреется до +23 +25 градусов.

Как сообщает "Укргидрометцентр", 26 мая на западе, севере и востоке ожидаются грозы, температура днем до +26. На востоке Украины ожидаются дожди с грозами. Столбики термометра днем поднимутся до +22 +24 градусов.

В столице Украины 26 мая будет облачно. Воздух прогреется от +22 до +24, ночью от +12 до +14, ветер северо-западный, 5-10 м/сек.