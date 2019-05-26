Завтра в Україні потеплішає до +28

Погода в Україні у понеділок, 27 травня, очікується по-літньому теплої, тільки в деяких областях країни можливі короткочасні дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко в Facebook.

За словами синоптика, температура повітря протягом дня 27 травня досягне +23 +28 градусів.

"Навіть найближча ніч дозволить погуляти романтично при +13 +18 градусів. Хіба що на заході вночі буде свіже, +10 +15 градусів", - повідомила Діденко.

На півночі країни, а також на Волині, в Рівненській та Вінницькій областях очікуються невеликі дощі. На решті території України в понеділок буде переважати суха погода.

"Вітер буде помірним, а от у вівторок-середу відчутно посилиться. Якщо хтось будує або ходить під вітрилами - прийміть до уваги", - написала синоптик.

У Києві в понеділок, 27 травня, погода буде дуже теплою. Температура повітря прогріється до +25 +27 градусів. Ранок обіцяє бути сонячним, протягом дня є ймовірність короткочасного дощу з грозою.

"Після розкішних вихідних з книгами, танцями, полуницею, першими комариками, дачею, диванами і каштанами готуємося розумною працею зустрічати літо", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, раніше Наталія Діденко повідомляла, що на вихідних в Україні очікується дощова погода по всій території, температура повітря становитиме до +26. За її словами, єдиним джерелом стабільності в Україні буде температура повітря, оскільки вона істотно не зміниться.

У Києві 26 травня місцями очікується невеликий дощ, а також гроза. Температура повітря в столиці прогріється до +23 +25 градусів.

повідомляє "Укргідрометцентр", 26 травня на заході, півночі та сході очікуються грози, температура вдень до +26. На сході України очікуються дощі з грозами. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +22 +24 градусів.

У столиці України 26 травня буде хмарно. Повітря прогріється від +22 до +24, вночі від +12 до +14, вітер північно-західний, 5-10 м/сек.