Завтра в Украине потеплеет до +20

Погода в Украине в понедельник, 4 ноября, существенно улучшится, ожидается рост температуры воздуха до +20 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По данным синоптика, завтра почти на всей территории страны температура воздуха достигнет +15...+20 градусов. На востоке будет немного прохладнее, днем от +8 до +13 градусов. В западных, а местами и в северных областях возможны осадки. Также в Украине сохранится порывистый ветер, который будет усиливаться.

В столице понедельник также будет теплым. Днем температура воздуха в Киеве поднимется до +15...+17 градусов. Местами вероятен небольшой дождь. Южный порывистый ветер завтра также сохранится в столице.

Напомним, в воскресенье, 3 ноября, украинские синоптики объявили штормовое предупреждение. В Гидрометцентре предупредили о сильных порывах ветра до 20 м/сек. Сильный ветер прогнозируется на всей территории страны.

Кроме того, Диденко прогнозировала, что в воскресенье, 3 ноября, в Украине будет теплая и облачная погода. Температура воздуха днем местами поднимется до +18. В Киеве в воскресенье погода будет ветреной и облачной, с периодическим дождем