Сегодня в большинстве областей Украины возможны дожди

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В Киеве вероятен дождь, днем до +12

Погода в Украине в воскресенье, 3 ноября, ухудшится в западных, центральных и северных областях, там возможны небольшие осадки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют украинские синоптики, сегодня на большинстве территории страны стоит ожидать небольших осадков. Дожди обойдут только восточные и южные области, там будет облачно с прояснением. Днем температура воздуха на востоке будет колебаться от +6 до +9, ночью похолодает до -4...-6. В северных и центральных областях днем от +8 до +12, ночью от +1 до +5. На западе и юге столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов, ночью ожидается от +4 до +11.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также будет дождливая погода. Температура воздуха в Киеве, несмотря на дождь, будет колебаться в пределах +10...+12 градусов. Ночью термометры покажут от +3 до +5 градусов. Возможны порывы южного ветра до 12 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики объявили в Киеве штормовое предупреждение. В воскресенье в столице возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/сек. Из-за сильного ветра в столице был объявлен желтый уровень опасности.