ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня в большинстве областей Украины возможны дожди

Новости » Общество     03.11.2019 - 10:00
Сегодня в большинстве областей Украины возможны дожди
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве вероятен дождь, днем до +12

Погода в Украине в воскресенье, 3 ноября, ухудшится в западных, центральных и северных областях, там возможны небольшие осадки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют украинские синоптики, сегодня на большинстве территории страны стоит ожидать небольших осадков. Дожди обойдут только восточные и южные области, там будет облачно с прояснением. Днем температура воздуха на востоке будет колебаться от +6 до +9, ночью похолодает до -4...-6. В северных и центральных областях днем от +8 до +12, ночью от +1 до +5. На западе и юге столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов, ночью ожидается от +4 до +11.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также будет дождливая погода. Температура воздуха в Киеве, несмотря на дождь, будет колебаться в пределах +10...+12 градусов. Ночью термометры покажут от +3 до +5 градусов. Возможны порывы южного ветра до 12 м/сек.

Сегодня в большинстве областей Украины возможны дожди

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики объявили в Киеве штормовое предупреждение. В воскресенье в столице возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/сек. Из-за сильного ветра в столице был объявлен желтый уровень опасности.

В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Украине Синоптик предупредила о возможности штормового ветра на выходных в Украине
Новости Украины Гидрометцентрдожди
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь