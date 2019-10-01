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Завтра в Украине потеплеет

Новости » Общество    01.10.2019 - 11:33
Завтра в Украине потеплеет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех областях будет тепло

Погода в Украине 2 октября улучшится, во всех областях ожидается потепление, температура воздуха днем достигнет +19+24. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, возможен только порывистый ветер.

"Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть, вся Украина, без исключения, будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха - лучше не бывает - ожидается в пределах +19+24 градусов", - написала она.

Завтра в Украине потеплеетФото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

По прогнозу Диденко, в Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня за +20 градусов.

Напомним, сегодня ночью, по данным синоптиков, ожидается гроза. Сегодня утром и ночью, кроме грозы, будут также порывы ветра 15-20 м/сек.

Отметим, из-за непогоды в Украине обесточены 102 населенных пункта во Львовской, Тернопольской, Киевской, Житомирской и Волынской областях. Больше всего пострадала Львовская область, там 55 населенных пунктов обесточены.

По прогнозу сегодня дожди накроют север, частично центр и юг, а также восток Украины. Похолодает в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днеропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

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